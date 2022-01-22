Лідер чемпіонату Данії підсилився нападницею збірної України
22 січня 2022 , 13:10Читать новость на русском
Джерело:сайт Кеге
Нападниця збірної України Ніколь Козлова продовжить кар'єру у Данії. Футболістка перейшла у першу команду чемпіонату Кеге.
Новий крок у кар'єрі українки
21-річна футболістка більше не виступатиме за Політехнічний університет Вірджинії Virginia Tech Hokies. Ніколь Козлова переїхала ближче до рідної країни.
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Тепер українка гратиме за Кеге, який після першої частини сезону йде на першому місці у чемпіонаті Данії. Нападниця гратиме з 9-м номером на спині.
Що відомо про Ніколь Козлову
- Нападниця виросла у Канаді, але усе життя виступала за збірну України.
- У футболці синьо-жовтої команди вже зіграла 10 матчів, у яких забила 3 голи.
- 18 вересня 2020-го дебютувала за національну команду у матчі проти Чорногорії. 22 вересня того ж року відзначилася дебютним дублем у ворота збірної Греції.
- За океаном встигла не лише пограти, а й допомагала тренерам університету у справах по статистиці та інших даних.