Лідер чемпіонату Данії підсилився нападницею збірної України

Нападниця збірної України Ніколь Козлова продовжить кар'єру у Данії. Футболістка перейшла у першу команду чемпіонату Кеге.

Новий крок у кар'єрі українки

21-річна футболістка більше не виступатиме за Політехнічний університет Вірджинії Virginia Tech Hokies. Ніколь Козлова переїхала ближче до рідної країни.

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Тепер українка гратиме за Кеге, який після першої частини сезону йде на першому місці у чемпіонаті Данії. Нападниця гратиме з 9-м номером на спині.

Що відомо про Ніколь Козлову