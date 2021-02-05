Лідера Аякса дискваліфікували через допінг

Нідерландський Аякс продовжує нести кадрові втрати. тепер команда з Амстердаму не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів – воротаря Андре Онана.

Дисциплінарна комісія УЄФА дискваліфікували на 12 місяців Андре Онану через допінг. Під час проби 30 жовтня в його сечі виявили фуросемід, що належить до заборонених препаратів. Відсторонення на 12 місяців розпочинається від 5 лютого 2021 року, і розповсюджується як на національні змагання, так і міжнародні турніри.

В Аяксі переконують, що Онана не вживав допінгу. В заяві клубу вказано, що гравець в цей день погано себе почував і помилково прийняв ліки, які виписувала його дружина.

В УЄФА теж не помітили злого умислу зі сторони воротаря, але були змушені дотримуватися антидопінгових правил.

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Аякс та воротар планують оскаржити цю дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Відзначимо, що це вже друга значна втрата для Аяксу. До цього клуб помилково не вніс нападника Себастьяна Алле в заявку на матчі Ліги Європи. Це пояснили комп'ютерною помилкою та намагалися отримати в УЄФА дозвіл на внесення гравця. Але їм відмовили. Алле лише взимку перейшов до Аяксу з Вест Хема, ставши рекордним придбанням клубу. І за сім матчів забив два голи та віддав чотири результативні передачі.