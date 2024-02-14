Один у полі воїн: як Лунін феєрив у Лізі чемпіонів проти Лейпцига – відео всіх сейвів

У вівторок, 13 лютого, стартував раунд плей-оф Ліги чемпіонів у сезоні-2023/2024. У цей день Лейпциг на своєму полі приймав мадридський Реал.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 0:1. На 49-й хвилині зустрічі голом відзначився іспанський півзахисник Браїм Діас, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Найкращий матч": тренер Реала оцінив неймовірний виступ Луніна в поєдинку з Лейпцигом

Фантастична гра Луніна

Проте головним фактором успіху мадридців став феноменальний виступ Андрія Луніна. Він уп'яте поспіль вийшов у стартовому складі команди та продемонстрував неймовірний індивідуальний перформанс.

Українець зробив 9 сейвів, здійснив 1 вдалий вихід на м’яч, по 3 рази вдало перехопив навіси та виніс м'яч, а також віддав 21 з 25 точну передачу. Показник голів, яким запобіг уродженець Краснограда склав 2.19.

За свій виступ український воротар отримав звання найкращого гравця матчу від статистичних порталів SofaScore та WhoScored, які поставили йому оцінку 9.8 і 9.2 відповідно.

Дивіться відео всіх дій Луніна в матчі з Лейпцигом

Зазначимо, що поєдинок проти Лейпцига став восьмим, який Лунін відіграв "на нуль" у сезоні-2023/2024 за "королівський клуб". Усього на його рахунку 17 матчів у нинішній кампанії та 13 пропущених голів.

. Матч-відповідь проти "биків" у Лізі чемпіонів Реал зіграє 6 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.