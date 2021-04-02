РБ Лейпциг – Баварія: хто переможе у пекельному топ-матчі лідерів Бундесліги – прогноз

Мюнхенська Баварія 3 квітня зіграє на виїзді проти РБ Лейпциг у 27 турі німецької Бундесліги. Букмекери дали прогноз на двобій двох лідерів сезону.

РБ Лейпциг – Баварія: перед матчем лідерів

У минулому турі обидва клуби святкували перемоги. Баварія впевнено у меншості розгромила Штутгарт (4:0), в РБ Лейпциг на виїзді мінімально здолав Армінію (0:1).

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Команди лише 11 разів зустрічались на одному футбольному полі у всіх турнірах. Мюнхенці перемагали суперника у чотирьох зустрічах. "Буйволи" долали непоступливу Баварію лише одного разу. Ще чотири матчі завершувались нічиєю.

Найрезультативніший матч між собою клуби видали у 2017 році, у якому Баварія у гольовій перестрілці 4:5 здолала суперника. Востаннє команди грали між собою у грудні 2020 року. Це протистояння завершилось бойовою нічиєю 3:3. Наставник команди з Мюнхена Ганс-Дітер Флік не зможе розраховувати на свого лідера атаки Роберта Левандовського, який у матчі за польську збірну зазнав пошкодження.

У таблиці команди йдуть нога у ногу. Лідером сезону є Баварія, яка випереджає РБ Лейпциг на 4 пункти.

Прогноз Favbet

Матч лідерів Бундесліги РБ Лейпциг – Баварія відбудеться 3 квітня о 19:30.

Букмекери віддають невеличку перевагу гостям матчу. Саме на перемогу Баварії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,51. Звитягу суперника оцінили у 2,81. Зовсім мінімальна перевага мюнхенського клубу. Нічия у цій зустрічі – 3,60.

Перша 45-хвилинка гри швидше за все завершиться нічиєю. А от друга частина гри буде за мюнхенцями. Першими нулі на табло розмочать футболісти Баварії – 1,90. А на те, що першими заб'ють "буйволи" – 2,03. Ідентичні цифри стоять і на останній гол у зустрічі.

Вболівальники побачать результативні удари від обох команд – 1,55. Чи буде у зустрічі вилучення? Експерти схиляються до того, що команди дограють протистояння у повних складах – 1,08.

Хто запише своє прізвище на табло? Найкращі шанси віддають Сержу Гнабрі – 2,10. Також не слід списувати з авторів голів і Томаса Мюллера та Лероя Сане – по 2,40.

Марсель Забітцер або Еміль Форсберг можуть засмутити голкіпера суперника – по 3,20 відповідно.