Левченко перевершила Геращенко і здобула "бронзу" на турнірі в Берліні

Українка Юлія Левченко посіла третє місце в стрибках у висоту на змаганнях Континентального туру в Берліні. Її результат – 1.89 м.

Такий же результат показала інша представниця України Ірина Геращенко, проте Юлія виявилася вищою за рахунок меншої кількості спроб.

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Виграла турнір олімпійська чемпіонка і переможниця Діамантової ліги Марія Ласіцкене, для якої ці змагання стали останніми в сезоні, а може і взагалі в кар'єрі. Друге місце у Ніколи Макдермотт з Австралії.

Юлія Левченко удруге в сезоні на міжнародному старті закінчила змагання на подіумі. Вона також була третьою на турнірі в Фінляндії на початку червня (більше трьох місяців тому).

Результат Ірини Геращенко – 1.89 м – найгірший для неї у цьому сезоні. Вона провела 14 змагань (як в Україні, так і закордонних) – постійно стрибала вище 1.90 м.

Continental Tour Silver. Стрибки у висоту. Результати