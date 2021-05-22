Левандовський забив 41 гол та побив рекорд Мюллера, який тримався 49 років

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги за підсумками сезону 2020/2021. Він забив 41 гол, побивши рекорд результативності Герда Мюллера, який тримався 49 років.

Рекордний гол Левандовський забив на 90-й хвилині в останньому матчі сезону у ворота Аугсбурга. Цей гол став для нього 41-м в чемпіонаті Німеччини в цьому сезоні. Для цього йому знадобилося 29 матчів в Бундеслізі.

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Левандовський побив рекорд Герда Мюллера, який легендарний нападник Баварії встановив за підсумками сезону 1971/1972. Він тоді відзначився 40 разів.

Окрім того, Левандовський встановив рекорд, четвертий раз поспіль ставши найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини. Другим у бомбардирській гонці став Андре Сілва з Айнтрахта, у якого 28 голів. 27 голів та третє місце – у форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.