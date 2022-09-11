Новий "Король Каталонії" після Мессі: Левандовський – автор гольового рекорду Ла Ліги

Польський нападник продовжує забивати після переходу у Барселону. За каталонський клуб Роберт Левандовський оформив вже 9 голів у 6 матчах.

Неймовірне гольове чуття новачка Барселони

10 вересня Барселона розгромила на виїзді Кадіс – 0:4. Роберт Левандовський став автором другого голу каталонців у поєдинку. Загалом у матчі був неприємний інцидент за участі одного з уболівальників, у якого зупинилось серце. Поєдинок був призупинений, але, на щастя, все закінчилось без летальних наслідків, після чого гру відновили.

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Для нього це взяття воріт стало вже дев'ятим у футболці каталонського клубу у лише шести поєдинках. Чудовий темп набрав Левандовський.

Також Роберт відзначився двома асистами за усіх зіграні поєдинки за Барселону.

Завдяки такій результативності польському нападнику вдалось побити рекорд Ла Ліги. Левандовський став найшвидшим автором шести голів у Прімері. Для такого показника поляку знадобилось лише 377 хвилин.

Раніше результативний рекорд належав колишньому гравцю Севільї Андре Сілві.

Вже 13 вересня на Левандовського чекає зустріч з минулим. У цей день Барселона у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів зіграє проти Баварії, колишнього клубу Роберта. Поляк зіграє на рідній "Альянц Арені".

Нагадаємо, що нападник перейшов в іспанський гранд у середині липня 2022 року, підписавши 4-річний контракт – до кінця червня 2026-го.

Після 5-ти турів Левандовський лідирує у перегонах найкращих бомбардирів Ла Ліги-2022/2023. Йому "у спину дихає" футболіст Сельти Яго Аспас – 5 голів у 5 матчах.