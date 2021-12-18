Левандовський побив рекорд Герда Мюллера і третій рік поспіль став найкращим нападником Європи

Нападник Баварії Роберт Левандовський побив черговий рекорд Герда Мюллера. Польському форварду вдалося перевершити досягнення Мюллера за голами в Бундеслізі протягом календарного року.

Рекорд Мюллера тримався майже 50 років

Ввечері 17-го грудня Баварія зустрічалася з Вольфсбургом у 17-у турі Бундесліги. Мюнхенці перемогли з рахунком 4:0, а Левандовський відзначився м'ячем на 87-й хвилині.

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Цей гол став для Левандовського 43 у Бундеслізі у 2021 році. Таким чином, Роберт побив рекорд Герда Мюллера, який у 1972 році забив 42 м'ячі. Рекорд Герда Мюллера тримався 49 років.

Баварія – Вольфсбург відеоогляд

Левандовський найкращий у Європі

33-річний Левандовський третій рік поспіль став найкращим нападником Європи. У 2021 році на його рахунку 69 голів.

Нападник Баварії був найкращим у 2020 та 2019 роках, забивши 45 та 48 голів відповідно.

Левандовський побив другий рекорд Мюллера