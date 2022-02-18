Українець Лесюк став переможцем турніру Гренд Слем з дзюдо у Тель-Авіві, у Ядова – "бронза"
18 лютого 2022 , 09:16Читать новость на русском
Український дзюдоїст Артем Лесюк завоював "золото" на етапі турніру "Великого Шолома", який пройшов у Тель-Авіві, Ізраїль.
Дві медалі за день
У ваговій категорії 60 кілограм українець достроково переміг казахстанського дзюдоїста Бауиржана Нарбаєва, повідомляє 24 канал.
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Варто зазначити, що для нашого спортсмена це "золото" "Великого Шолома" стало першим у скарбничці.
Відео "золотої" сутички Лесюка
Ще одну медаль – бронзову – у категорії до 66 кг виграв українець Богдан Ядов. Він переміг у медальному поєдинку ще одного казахстанця Гусмана Киргизбаєва.
Відео "бронзової" сутички Ядова