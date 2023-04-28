Цуренко створила камбек в Мадриді: її суперницею стане росіянка яка спробувала засудити війну

Спортсменка з Рівненщини програла першій сет опонентці зі Швейцарії, але змогла виграти два останніх. Тепер їй належить битися проти найкращої тенісистки з Росії

Жиль Тайхманн (Швейцарія) – Леся Цуренко (Україна) 1:2 (6:3 / 2:6 / 4:6)

У Мадриді проходить престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. На ґрунтове змагання з'їхались 96 топ-тенісисток світу, в тому числі і п'ятеро українок, пише 24 канал.

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Правда, ще у першому колі вилетіли Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а у другому – Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Єдиною представницею України в Мадриді залишалась Леся Цуренко.

Камбек після програшу на старті

Тенісистка з Рівненщини у першому раунді не залишила шансів італійці Лючії Бронцетті (6:1 / 6:3). Наступною суперницею Лесі стала Жиль Тайхманн зі Швейцарії.

Перший сет українка програла, все вирішив брейк швейцарки у шостому геймі. Втім у останніх сетах Леся зібралась і створила камбек. У другому Цуренко не віддала жодного свого гейму, а у фінальному сеті тенісистки частіше робили брейки, ніж брали свої гейми.

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Далі зустріч з росіянкою

Таким чином, українка вийшла у третє коло. Там її опоненткою стане восьма ракетка світу Дар'я Касаткіна з Росії. Цікаво, що це ледь не єдина тенісистка з країни-терористки, яка хоч якось спробувала засудити війну. Правда, не обійшлось і без "ми нічєго нє рєшаєм".

Я не уявляю, що переживають люди в Україні або ті, у кого там є родичі. Це кошмар. Якщо було б щось, що може хоча б на 1% зупинити це, без роздумів, я б зробила все, що від мене залежить. Але, на жаль, це неможливо. Ми ніяк не можемо вплинути на дії того, що відбувається. І від цього навіть якесь почуття безсилля є. А хто може? Європа навіть нічого не може. Я хочу грати з тенісистами, які можуть вести підготовку так само, як і я. Яким не потрібно думати про те, що розбомбили їхні корти. Я не уявляю, що це таке, коли у тебе немає дому. Не тому, що ти його ще не придбав, а тому, що у тебе його забрали,

– заявила Касаткіна у липні минулого року.

Після того інтерв'ю екстенісист з України Сергій Долгополов подякував Дар'ї за слова про війну. Він висловив надію, що інші росіяни не сидітимуть мовчки, але це виявилось лише мріями українця.