Пройшла майже без боротьби: Леся Цуренко здобула другу перемогу на Ролан Гаррос

Тенісистка з Рівненщини продовжує свій шлях на французькому Grand Slam. Її суперниця навіть не змогла дограти другий сет.

Лорен Девіс (США) – Леся Цуренко (Україна) 0:1 (3:6, 0:1)

У столиці Франції продовжується другий Grand Slam цього року Ролан Гаррос. На жіночий турнір заявились одразу шість українок, втім у перше коло пройшли двоє, пише 24 канал.

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Еліна Світоліна вже пройшла двох суперниць, а Леся Цуренко свою другу гру на турнірі провела лише цього вечора, 1 червня. Її опоненткою стала американка Лорен Девіс (№52 WTA).

Українка вважалась фавориткою пари і зрештою на корті підтвердила це звання. У першому сеті тенісистки частіше брали "чужі гейми". втім Леся зуміла взяти всі на подачі Девіс.

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У вирішальному геймі Цуренко мала три сет-поїнти і зрештою останній таки реалізувала. Втім другий сет закінчився ледь розпочавшись. Леся одразу зробила брейк, після чого Девіс вирішила знятись із гри.

Таким чином, українка виходить у третє коло на Ролан Гаррос. Її опоненткою там стане або канадійка Б'янка Андрееску, або ж американка Емма Наварро.