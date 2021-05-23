Дублі Варді та Бейла, автогол Шмейхеля: Лестер програв Тоттенхему та залишився без ЛЧ – відео

У неділю, 23 травня, Лестер та Тоттенхем зіграли матч чемпіонату Англії. Поразка в цьому матчі залишила "лис" без місця в лізі чемпіонів наступного сезону.

Лестер – Тоттенхем 2:4

Голи: Варді, 18 (пен), 52 (пен) – Кейн, 41, Шмейхель, 76 (авт), Бейл, 87, 90+6

Лестеру в цьому матчі треба було перемагати, щоб фінішувати в першій четвірці та наступного сезону зіграти в Лізі чемпіонів. Тоттенхему теж була потрібна перемога – щоб обійти свого заклятого суперника Арсенал в турнірній таблиці. А разом з тим отримати і місце в Лізі конференцій.

До теми Ліверпуль та Челсі зіграють в Лізі чемпіонів наступного сезону, Лестер – в Лізі Європи

Першим рахунок відкрили господарі поля. Арбітр після перегляду VAR таки призначив пенальті за фол проти Варді. Сам нападник і реалізував удар з 11-метрової позначки.

Зрівняти рахунок "шпорам" вдалося лише наприкінці першого тайму. Гол забив Кейн. Після метушні у штрафному майданчику м'яч відлетів до нападника, який пробивав з розвороту. Шмейхель мав би рятувати свою команду, натомість пропустив м'яч поміж рук та ніг. Завдяки цьому голу Кейн став найкращим бомбардиром АПЛ в цьому сезоні.

У другому таймі Лестер знову вийшов вперед у рахунку. І знову забив Варді. І знову з пенальті. І знову за фол на ньому.

Такий рахунок влаштовував Лестер, адже в паралельному матчі Челсі поступався.

Та "лисиці" провалили останні 15 хвилин основного часу, пропустивши двічі. А їх захист нагадував "прохідний двір". Спочатку на виході після подачі з кутового помилився Шмейхель. Саме від нього м'яч і залетів у ворота. Так рахунок став рівним.

Згодом декілька гравців так нічого не зуміли протиставити Кейну, коли він асистував Бейлу. А другий гол Бейла в цьому матчі вже у компенсований арбітром час лише підтвердив проблеми Лестера в захисті.

У підсумку Тоттенхем переміг та фінішував на сьомому місці. Лестер через цю поразку та перемогу Ліверпуля в паралельному матчі опустився на п'яте місце. Відтак в наступному сезоні зіграє не в Лізі чемпіонів, а в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Лестер – Тоттенхем