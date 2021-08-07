Лестер завоював Суперкубок Англії, обігравши Манчестер Сіті без Зінченка: відео

У суботу, 7 серпня, відбувся поєдинок за Суперкубок Англії, в якому змагалися Лестер і Манчестер Сіті. Матч на полі стадіону "Уемблі" завершився тріумфом "лисиць".

Лестер – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Іхеаначо, 88 (пен.)

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Можливо, колектив Хосепа Гвардіоли і хотів би за підсумками минулого сезону завоювати відразу чотири титули, однак Кубок Англії у них з-під носа поцупив Челсі і колектив Брендана Роджерса, який і поставив підніжку "пенсіонерам" перед тріумфальним для них фіналом Ліги чемпіонів УЄФА .

Як підсумок, саме "лисиці" і "містяни" відкривали новий футбольний сезон в Англії своїм поєдинком на головній арені країни. Вони зустрічалися між собою вже 123 рази, і в 60 випадках "Сіті" був сильнішим (при 32-х перемогах суперників і 31 нічиїй).

Український півзахисник Манчестер Сітіне зіграв проти Лестера у цьому матчі. Ба більше, футболіста не було навіть у заявці команди.

На старті матчу МанСіті створили супермомент. Гюндоган зі стандарту шикарно обвів стінку, але Шмейхель в чудовому стрибку врятував свою команду.

У середині першого тайму команди обмінялися ударами. Спершу Стеффен на кутовий перевів різкий удар з лівого флангу з середньої дистанції під ближню штангу від Варді. А за мить, удар з правого флангу "лисиць" від Мареза припав в корпус Сеюнджю, після чого м'яч опустився вже зверху на сітку воріт.

На 26-й хвилині Варді міг відкривати рахунок, але він, опинившись у вигідній позиції в штрафній, не зміг переграти Стеффена, потрапивши точно у воротаря.

Наприкінці першого тайму штанга врятувала "містян". Барнс на лівому фланзі віддав передачу на Варді, який атакував з лівої ноги, але потрапив у штангу.

Після перерви МанСіті додав у темпі – і це наслідок гольового моменту біля Гюндогана, який потужно набіг в штрафну і щільно пробив – правда, вище воріт. За декілька хвилин від самого центру поля втік один на один з голкіпером Марез, але в завершенні пробив над воротами.

На 88-й хвилині Манчестер Сіті драматично заробив пенальті у власні ворота. Дака не зміг переграти Стеффена, після вдалої атаки Іхеаначо в чужій штрафній проти Аке, але після цього форвард був збитий.

Сам Іхеаначо не без нервів пробив на середній висоті в правий кут і приніс перемогу своїй команді.

Лестер – Манчестер Сіті відеоогляд

Вже 15 серпня Манчестер Сіті стартує в АПЛ матчем проти Тоттенхема, а Лестер днем раніше зіграє з Вулверхемптоном.