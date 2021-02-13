Ліверпуль програв Лестеру, пропустивши три голи за шість хвилин

Одним з центральних матчів 24 туру АПЛ стало протистояння Лестера та Ліверпуля в боротьбі за третє місце. Її виграв Лестер.

Лестер – Ліверпуль 3:1

Голи: Меддісон, 79, Варді, 81, Барнс, 85 – Салах, 67

Ліверпуль потрапив у "яму" перед цим матчем. Команда програла три з п'яти останніх матчів. При цьому всі три – вдома. Але на виїзді команда виграла, у тому числі у Тоттенхема та Вест Хема.

Читайте також У Клоппа померла мама: наставник Ліверпуля навіть не зміг бути присутнім на похороні

У "червоних" була можливість продовжити гостьову переможну серію і в матчі проти Лестера. Хоча лисиці теж прагнули перемогти. Адже завдяки цьому могли навіть піднятися на друге місце в турнірній таблиці.

Боротьба в матчі була на кожному клаптику поля. І моментів команди створили чимало. Але у першому таймі воротарі не лише не помилялися, але й здійснювали чудові сейви. Шмейхель врятував після удару Фірміно, а Аллісон врятував, коли пробивав Варді. Коли ж і голкіпер не міг дістати м'яч, то на порятунок Ліверпулю прийшла перекладину після удару все того ж Варді.

Вже у другому таймі ця ж перекладина врятувала цього разу Лестер – пробивав Александер-Арнольд.

Та на 67-й хвилині рахунок у матчу таки був відкритий. Це зробив Салах, який пробив у дальній кут воріт.

Та коли до кінця матчу залишалося 13 хвилин, все змінилася з ніг на голову. Лестер зумів не лише зрівняти рахунок, але й забити тричі за шість хвилин та перемогти.

Спочатку команда заробила право на стандарт. Барнса збили на лінії штрафного. Арбітр спочатку призначив пенальті, але після перегляду повтору змінив рішення – штрафний. Пробивав Меддісон. І відправив м'яч у дальній кут воріт. Але боковий суддя підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Знову довелося переглядати відеоповтор. Після цього гол таки зарахували.

А за дві хвилини знову результативної помилки допустив Аллісон. Тілеманс віддав високий пас вперед. Аллісон без потреби вийшов на перехоплення за межі штрафного, хоча там і був Кабак. Захисник Ліверпуля у падінні зумів дістатися до м'яча, але від голкіпера відлетів до Варді. Нападник забивав вже у порожні ворота.

А на 86-й хвилині ще одна помилка у захисті призвела до того, що Барнс забив третій гол у ворота Ліверпуля.

Лестер перемагає та тимчасово підіймається на друге місце, обійшовши Манчестер Юнайтед на одне очко. Хоча МЮ ще не зіграв свій матч.

Ліверпуль після цієї поразки залишився четвертий. Хоча команда ризикує опуститися аж на шосте місце.