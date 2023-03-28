На заваді стала повітряна тривога: чому київське Динамо не може оформити достойні трансфери

Легенда київського колектива Леонід Буряк, який наразі працює в структурі Динамо, розповів про специфіку селекційної роботи. Колишній тренер відзначив труднощі сфери під час війни.

Леонід Буряк розповів, що українським клубам складно буде запросити до УПЛ сильних футболістів, допоки на теренах нашої держави триває війна. Колишній тренер пригадав потенційний трансфер, який зірвала сирена.

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Безвихідь

Леонід Буряк запевняє, що київський колектив працює над пошуком нових кадрів не покладаючи рук. "Біло-сині" не бажають затягувати у стан своєї команди абикого, а от запросити серйозних виконавців клубу досить складно через війну на території України, яку розв'язала Росія, що і приносить свої труднощі у роботу.

Буряк зазначив, що донецький Шахтар підписав таких українських футболістів як Швед, Ракіцький та Зубков тільки через те, що наразі легіонерів запросити в чемпіонат України практично неможливо. Іноземні футболісти досягають домовленості з українськими клубами, проте в останній момент їхні сім'ї стають на заваді трансферу, забороняючи футболістам їхати до України, допоки триває війна.

Також Леонід не задоволений правилом ФІФА, яке може сміло пошити українські клуби в дурні, не залишивши колективам жодної компенсації за футболістів. Оскільки гравці сміло можуть призупиняти свої контракти з українськими командами та безкоштово перебиратися в іноземний чемпіонат.

Селекційна служба Динамо працює щоденному режимі. Але тут є три різні категорії футболістів. Є футболісти, які не влаштовують головного тренера, є футболісти, у яких завищена ціна, і є футболісти, які просто не хочуть сюди їхати. Але робота триває без зупинки. Я не називатиму прізвище і можливу суму трансферу, але був такий приклад. Успішно минули переговори, приїхав потенційний новачок. Завила сирена повітряної тривоги, і все, він узяв сумку і поїхав. І що у цій ситуації можуть вирішити, наприклад, гроші?,

– розповів Буряк.

До речі, саме сім'я румунського нападника Даніеля Парасківа стала на заваді співпраці між футболістом та київським Динамо. Все через війну в Україні.

Кар'єра Леоніда Буряка