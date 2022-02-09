Лемпард прокоментував відсутність Миколенка через сумнівний тест на COVID-19

Евертон зазнав першої поразки під керівництвом Френка Лемпарда. Наставник прокоментував відсутність українця Віталія Миколенка.

Лемпард: Це порушило мої плани

"Іриски" програли Ньюкаслу в АПЛ із рахунком 3:1. На жаль, через сумнівний тест на коронавірус гру пропустив Віталій Миколенко.

До речі Миколенко пропустив матч Евертона через підозру на коронавірус

За словами Френка Лемпарда, відсутність українського захисника стала проблемою для команди та порушила плани наставника. Втрата Миколенка змусила задуматись тренера.

Лемпард сподівається, що до наступного матчу Миколенко встигне повернутись до загальної групи.

Це порушило мої плани, тому що Миколенко – єдиний лівий захисник, який є лівшею. У нас є Кенні, який теж може зіграти там, проти Ньюкасла ви могли бачити Таунсенда,

– сказав тренер Евертона.

Ця поразка стала першою для Лемпарда на чолі "ірисок".

Контракт англійського спеціаліста з клубом розрахований до кінця червня 2024 року.

Миколенко провів за нову команду три зустрічі.

Наступний поєдинок Евертон зіграє вдома проти Лідса (12 лютого).