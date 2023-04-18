"Це справжній талант": тренер Челсі похвалив Мудрика за гру проти Брайтона

Михайло Мудрик продовжує нестабільно виступати у футболці Челсі. Головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард висловив свою думку щодо українського футболіста.

Михайло Мудрик провів весь матч за Челсі проти Брайтона. 22-річний лівий вінгер віддав асист на Конора Галлахера, який забив єдиний "аристократів" у ворота суперника. Але це не дозволило команді Френка Лемпарда перемогти – 1:2 на користь "чайок".

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Лемпард У Михайла були моменти, коли він виглядав реальною загрозою

Після поєдинку головний тренер Челсі Лемпард прокоментував гру українця у матчі проти Брайтона. Наставник відзначив Михайла та наголосив, що команда повинна більше грати на лівого вінгера збірної України, але наразі називає українця ще "сирим".

У Михайла були моменти, коли він виглядав реальною загрозою. Нам потрібно спробувати знайти способи створювати моменти для нього на регулярній основі. Мені подобається працювати з ним. Ви повинні розуміти, що він новий гравець і не так давно в АПЛ. Це справжній талант, хоча поки що й сирий. Важливо, як ми зможемо впровадити його в команду,

– сказав Лемпард.

Челсі після 31-го туру посідає лише 11-ту позицію. В активі "аристократів" є 39 очок.

Мудрик перейшов у Челсі 15 січня 2023 року. Контракт розрахований до кінця червня 2031 року.

З того часу провів у футболці лондонців 11 матчів, у яких відзначився 2 гольовими передачами.

Адаптація Михайла в Англії триває доволі складно. Українець переважно розпочинає поєдинки із запасу, а зрідка виходить зі старту.

18 квітня Челсі вдома прийме Реал у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перша гра закінчилась на користь "вершкових" 2:0. За тим поєдинком Мудрик спостерігав із лави запасних, хоча протягом деякого часу розминався біля лінії поля.