Легоатлетка Ботурчук взяла "срібло" Паралімпіади – це вже її третя медаль

4 вересня 2021 , 16:30
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Джерело:

24 канал

Оксана Ботурчук здобула ще одне "срібло" Паралімпіади-2020 у Токіо. Українська легкоатлетка прийшла другою в забігу на 200 метрів.

Уродженка Нікополя лише на 1,46 секунди поступилася переможниці Омарі Дуранд Еліас із Куби. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі. 

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Срібні медалі Ботурчук

На Паралімпіаді-2020 у Токіо Оксана Ботурчук завоювала 3 нагороди:

  • 31 серпня наша співвітчизниця взяла "срібло" у забігу на 400 метрів.
  • 2 вересня українська легкоатлетка фінішувала другою на стометрівці.
  • 4 вересня спортсменка пробігла 200 метрів і здобула срібну медаль.

Ботурчук здобула "срібло" у забігу на 200 метрів / Скриншот підсумкового протоколу

В Оксани проблеми із зором виникли ще у дитинстві, але серйозне погіршення сталося після автомобільної аварії.
  • Сім'я Ботурчук поверталася від бабусі додому, в Нікополь.
  • Під Вінницею родина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
  • Внаслідок ДТП постраждали всі, але найбільше – Оксана.
  • Після ДТП у неї трапилася короткочасна повна втрата зору.
Автор: Олег Васьків