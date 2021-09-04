Легоатлетка Ботурчук взяла "срібло" Паралімпіади – це вже її третя медаль

Оксана Ботурчук здобула ще одне "срібло" Паралімпіади-2020 у Токіо. Українська легкоатлетка прийшла другою в забігу на 200 метрів.

Уродженка Нікополя лише на 1,46 секунди поступилася переможниці Омарі Дуранд Еліас із Куби. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі.

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Срібні медалі Ботурчук

На Паралімпіаді-2020 у Токіо Оксана Ботурчук завоювала 3 нагороди:

31 серпня наша співвітчизниця взяла "срібло" у забігу на 400 метрів.

2 вересня українська легкоатлетка фінішувала другою на стометрівці.

4 вересня спортсменка пробігла 200 метрів і здобула срібну медаль.

Ботурчук здобула "срібло" у забігу на 200 метрів / Скриншот підсумкового протоколу

Сім'я Ботурчук поверталася від бабусі додому, в Нікополь.

Під Вінницею родина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Внаслідок ДТП постраждали всі, але найбільше – Оксана.

Після ДТП у неї трапилася короткочасна повна втрата зору.

В Оксани проблеми із зором виникли ще у дитинстві, але серйозне погіршення сталося після автомобільної аварії.