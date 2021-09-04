Легоатлетка Ботурчук взяла "срібло" Паралімпіади – це вже її третя медаль
4 вересня 2021 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Оксана Ботурчук здобула ще одне "срібло" Паралімпіади-2020 у Токіо. Українська легкоатлетка прийшла другою в забігу на 200 метрів.
Уродженка Нікополя лише на 1,46 секунди поступилася переможниці Омарі Дуранд Еліас із Куби. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі.
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Срібні медалі Ботурчук
На Паралімпіаді-2020 у Токіо Оксана Ботурчук завоювала 3 нагороди:
- 31 серпня наша співвітчизниця взяла "срібло" у забігу на 400 метрів.
- 2 вересня українська легкоатлетка фінішувала другою на стометрівці.
- 4 вересня спортсменка пробігла 200 метрів і здобула срібну медаль.
- Сім'я Ботурчук поверталася від бабусі додому, в Нікополь.
- Під Вінницею родина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
- Внаслідок ДТП постраждали всі, але найбільше – Оксана.
- Після ДТП у неї трапилася короткочасна повна втрата зору.