Виїхати було страшніше, ніж залишитися, – легкоатлет Проценко про життя в окупації

Український легкоатлет Андрій Проценко на момент повномасштабного вторгнення перебував у Херсонській області. Він декілька місяців провів в окупації.

Проценко: От тільки доїжджали не всі

Спортсмен розповів, як його застала війна. Він з родиною був у Херсонській області.

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"24 лютого, коли почався повномасштабний наступ, ми відразу поїхали за старшою сестрою, але виїхати назад до Херсона побоялися. Через дві години після того, як ми проїхали міст, на ньому вже були російські танки.

Можливість проїхати по лівому берегу ще була, але водночас було й багато ризиків, адже ворог уже почав розосереджуватися й там. Насправді були люди, які їхали навіть через два дні після початку. От тільки доїжджали не всі", – розповів легкоатлет.

Андрій зазначив, що довго не наважувався виїхати з області, оскільки чув різні моторошні історії про цинічні вчинки російських загарбників.

Певно виїхати було страшніше, ніж залишитися. На той момент у селі було тихо. Але ця тиша була оманливою. До того ж ми бачили багато відео про міст з тілами загиблих і технікою, як на знайомих нам дорогах на ходу розстрілювали автомобілі з сім’ями. Наші знайомі вирішили вивезти на продаж редьку, так у них забрали й продукцію, й транспортний засіб,

– сказав Проценко.

"Захотілося поїхати звідти якомога швидше"

Спершу в селищі, де мешкав легкоатлет, було тихо, але потім через нього рухалися колони російської техніки, що неабияк навіювало відчуття страху.

"Все це зупиняло нас. До того ж узбіччя та ґрунтові дороги могли бути замінованими. Згодом з’явилася можливість переїхати в Херсон, але ми вже не бачили в цьому сенсу, адже перші два тижні там було дуже неспокійно, а можливості поїхати далі до Миколаєва все одно не було. Тому вирішили залишатися. Та коли через два тижні вже по нашому селу й околицях почали їздити російські військові, захотілося поїхати звідти якомога швидше, адже з’явилися нові ризики", – зазначив Андрій.

На щастя, спортсменові вдалося виїхати з окупації.

У той момент найбільше лякала невідомість. Ми не розуміли, що робити. Намагалися хоч якось відволіктися й освіжити думки, тому займалися сільським господарством, тренувалися, наскільки це було можливо. Я розумів, що сам не поїду – ніколи б не залишив дружину й дітей, а дружина боялася. Й це зрозуміло: вона хвилювалася за дітей, за те, як їхати через російські блокпости й що нас на них чекає. Розуміли, що можуть забрати машину й тоді ми опинимося з двома маленькими дітьми, невідомо де,

– додав Проценко.

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