Легендарний Кантона підтримав паб у Львові, який названий на його честь
Джерело:інстаграм Еріка Кантони
Війна в Україні привернула увагу усього світу до нашої країни. Легендарний нападник Ерік Кантона особисто звернувся до львівського закладу.
Кантона: Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі
Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато закладів харчування перетворились у гуманітарні штаби. Виключенням не став львівський паб Cantona.
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Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона звернувся до закладу у Львові, який носить його ім'я. Легендарний француз у пості в інстаграмі заявив, що неймовірно пишається, що такий паб названий саме його іменем.
Кантона побажав засновнику закладу Енді Марковецю мужності та сил. Ерік сподівається, що незабаром вони разом відсвяткують перемогу України у львівському пабі Cantona.
Львівський паб Cantona, названий на честь легендарного француза, удостоївся персональної поваги від Короля Еріка.
Паб Cantona у Львові перетворено на волонтерський координаційний центр. Шановний Енді Марковець серед усіх несправедливостей у світі я дуже зворушений і пишаюся тим, що ваш паб носить моє ім'я! Сили та мужності Вам і Вашій родині! Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі,
– написав Ерік Кантона.
Головне про кар'єру Еріка Кантони
- Майже усю свою кар'єру провів у рідній Франції. До лютого 1992-го року виступав за ряд клубів – Бордо, Марсель, Осер, Монпельє, Ним та інші.
- Взимку 1992-го вперше покинув країну заради виступів за англійський Лідс.
- Згодом перейшов у Манчестер Юнайтед, за який виступав протягом п'яти років, а точніше до травня 1997 року. 18 числа того ж місяця оголосив про закінчення футбольної кар'єри.
- За кар'єру провів 325 матчів, у яких наколотив 126 голів та зробив 69 результативних передач. Провів на футбольному полі 27856 хвилин.
- З 2011 по 2012 роки працював спортивним директором у футбольному клубі Нью-Йорк Космос із США.
- Наразі 55-річний спеціаліст не працює у жодній футбольній команді.