Легендарний Грецкі, який має українське погодження, проти участі Росії в МЧС-2022

Титулований хокеїст українського походження Вейн Грецкі не забуває своє коріння. Легендарний спортсмен підтримав українців.

Грецкі закликав не допускати збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу-2022 з хокею у Канаді.

Читайте також З Олімпіади – на фронт: чемпіон світу Підручний служить в частині Нацгвардії у Тернополі

Молодіжний чемпіонат світу має відбутися у серпні 2022-го року. Таке рішення було ухвалено після скасування турніру, що розпочався минулого грудня, через коронавірус.

"Я думаю, що міжнародний хокей має сказати: "Ми не дозволимо їм грати на молодіжний чемпіонат світу-2022". Я думаю, що ми, канадці, маємо зайняти цю позицію, оскільки матчі відбуватимуться в Едмонтоні", – наголосив Грецкі.

Ми бажаємо всім в Україні всього найкращого, наші думки та молитви з ними,

– легендарний хокеїст.

Відео виступу

Вейн Грецкі: що відомо про хокеїста

За версією популярного щотижнево північноамериканського журналу про хокей – "The Hockey News" найкращим хокеїстом НХЛ усіх часів є канадець українського походження Вейн Дуглас Ґрецкі, або як його ще називали – Великий Вейн Грецкі.

Його бабуся Марія була українкою, родом з Тернопільщини, села Підгайців.

За 21 рік його хокейної кар’єри Грецкі вдалося виступити у 1487 матчах, встановити 61 рекорд у НХЛ, на його рахунку 894 голи та 2857 очок.

Він десятки разів зумів отримати індивідуальні нагороди, які є найціннішими у Лізі. Великому Грецкі 9 разів вдалося стати "Найціннішим гравцем", 10 разів "Найкращим бомбардиром". Він став чотирикратним володарем Кубка Стенлі та трикратним його фіналістом.