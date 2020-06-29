Німецький футболісь Маріо Гомес оголосив про завершення кар'єри після того, як його "Штутгарт" гарантував собі путівку в Бундеслігу.

Гомес ефектно попрощався з професіональним футболом. Ветеран "швабів" забив м'яч в останньому турі другої Бундесліги проти "Дармштадта", пише 24 канал.

Дивіться також Легендарний гравець "Баварії" несподівано повернувся в футбол

Прощальний гол Маріо Гомеса

Маріо вразив ворота суперника у звичному стилі – відірвався від опікунів і чітко реалізував простріл партнера. Це був шостий гол Маріо в сезоні, його команда гарантувала собі підвищення в еліту.

Відео голу Гомеса

Mario Gomez son maçında, son golünü atmış.... pic.twitter.com/2JR7hT0N8U — Ezgi Hanım #BırakmamSeni (@iremezgi__) June 28, 2020

Гомес так прокоментував своє рішення: "На початку сезону я був упевнений, що Штутгарт вийде в Бундеслігу. Тому я вирішив, що це буде мій останній гол в клубі, в Німеччині і в якості футболіста".

Що відомо про кар'єру Маріо Гомеса

34-річний форвард крім виступів у "Штутгарті", за який забив 110 голів, запам'ятався іграми за "Баварію". З мюнхенцями Маріо тричі виграв чемпіонський титул в Німеччині і перемагав у Лізі чемпіонів 2012/13.

Крім того, Гомес грав за "Фіорентину", "Бешикташ", "Вольфсбург". В цілому на його рахунку 170 голів у 328 матчах Бундесліги.

Довгі роки Маріо викликався і в збірну Німеччини, за яку забив 31 гол в 78 матчах. Проте, на тріумфальний для німців ЧС 2014 Йоахім Льов його не взяв.