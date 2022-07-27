Легендарний чеський хокеїст пропонує ув'язнювати на 15 років гравців, які працюють в росії

Чеський хокеїст Дмитро Яшкін, який має російське походження, перебрався до петербурзького клубу СКА. Відповідне рішення обурило його відомого земляка.

Гашек: Обов’язок чеського уряду – захистити нас від такої поведінки

Дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек вважає, що уряду його країни слід ухвалити закон, який забороняє чеським спортсменам виступати в Росії.

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Мені дуже шкода. Робота громадянина Чехії в російській федерації є підтримкою російського режиму, війни в Україні, а тому становить небезпеку для нашої країни та її громадян,

– наголосив колишній хокехст.

Легендарний хокеїст пропонує ув'язнювати спортсменів, які перебралися до росії.

"Однак я звинувачую не гравця чи його агента, а уряд і чеський парламент за те, що вони не прийняли закон, який забороняє це. Обов’язок чеського уряду – захистити нас від такої поведінки. Наше життя під загрозою. Не ховайте голову в пісок.

Тому я вважаю, що, наприклад, 15 років ув’язнення за роботу в ворожій РФ дуже б допомогли. Це, безсумнівно, посилить захист для нас і наших союзників і, можливо, врятує багато життів", – додав Гашек.

Що відомо про перехід Яшкіна

Чеський форвард Яшкін отримав оклад у 60 мільйонів рублів за сезон у рф, але з бонусами його зарплата може перевищити 100 мільйонів рублів.