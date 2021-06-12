Легенда НБА Ламар Одом нокаутував репера Аарона Картера в боксерському поєдинку: відео

Все більше представників інших видів спорту та навіть шоу-бізнесу одягають боксерські рукавички та виходять у ринг. Черговим таким боєм стала зустріч баскетболіста Ламара Одома та репера Аарона Картера.

Баскетболіст побив репера

Їх бій відбувся у Лас-Вегасі (США) у ніч на 12 червня. Колишня зірка НБА переміг свого опонента у головній події шоу.

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Дворазовий чемпіон НБА Одом здобув перемогу вже в другому раунді. Бій був запланований на три раунди, але Одому вдалося нокаутувати суперника.

Перемога Одома стала реальністю в першу чергу завдяки його габаритам. Зріст Одома складає 208 сантиметрів, а вага – 109 кілограмів.

Натомість Картер, який має зріст 185 сантиметрів, важить всього 73 кілограми. Якщо говорити мовою боксу, то в ринзі зустрілися важковаговик і представник другої середньої ваги.