Ексфутболіст італської "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті вирішив розпочати кар'єру футбольного агента. Італієць вже встиг підписати першого гравця, який виявився футболістом принципового суперника.

Агенція CT10 Management, якою керують колишні футболісти Франческо Тотті і Венсан Кандела, уклали перший контракт із хавбеком "Інтера" Сімоне Бонавіту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Перший контракт для Тотті

Підписання молодого таланта відбулося в Римі. Футболіст вже встиг опублікував світлину з Тотті, Вінсентом Кандела у своєму Instagram.

Нещодавно Тотті розповів у блозі WyScout, що повністю зосереджений на пошуку молодих перспективних футболістів. Заради цього Тотті готовий об'їхати не тільки Європу, а й всю планету.

Підкреслимо, що Бонавіту – центральний півзахисник. У 2015 році його брат Еліо, також футболіст, загинув в автомобільній катастрофі. У активі 16-річного футболіста сім матчів за юнацьку збірну Італії.

Бонавіту вже встиг себе гарно зарекомендувати у футболі, тепер за футболістом пильно стежить низка клубів. На Апеннінах Сімоне порівнюють з 20-річним півзахисником "Брешії" та збірної Італії Сандро Тоналі, якого називають однією з головних трансферних цілей "Інтера".

Додамо, що у липні 2017 року Тотті офіційно завершив кар'єру професійного футболіста. Після закінчення останньої гри Франческо зробив коло пошани й заплакав. Для фанатів "Роми" Тотті залишився "вічним" капітаном команди.

Команді футболіст віддав довгих 25 років свого життя. "Рома" стала першим та єдиним клубом футболіста. За який він провів 619 поєдинків та відзначився 250 голами.