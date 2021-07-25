Світоліна на класі дотиснула німкеню та пробилась в 1/16 фіналу Олімпіади-2020

Лаура Зігемунд стала першою суперницею Еліни Світоліної на Олімпіаді-2020 у Токіо. Перша ракетка України здолала німкеню.

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (3:6, 7:5, 4:6)

Тенісистки провели на корті аж 3 години 7 хвилин. Українка з перемоги у трьох сетах стартувала на Олімпіаді-2020.

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Початок зустрічі вдався якнайкраще для першої ракетки України – 0:2. Тенісистки по черзі робили подарунки одна одній, віддававши гейми на своїх подачах. Німкені віддала три гейми українців, а Еліна – два. Світоліна більш впевнено поводила себе на корті та закономірно повела у рахунку 2:5. Зігемунд під нуль взяла наступний розіграш, але він став останнім для неї у стартовому сеті – 3:6.

У цьому сеті тенісистки зробили на двох чотири подвійні помилки. Світоліна одного разу подала на виліт, а її показник виграних очок на першій партії склав 56%.

Світоліна дотиснула суперницю

У другому сеті Лаура зібралась та зрівняла рахунок за партіями. Другий сет був за сценарієм першого, але вже на користь німкені – 5:3. Українка вчасно включилась та навіть зрівняла рахунок у зустрічі – 5:5. Але на більше Еліни не вистачило. У підсумку – 7:5 на користь німкені.

У другій партії німкеня зробила аж шість подвійних помилок проти лише однієї в українки. Але навіть такий жахливий показник не завадив їй взяти сет. Лаура зробила 23 невимушені помилки проти 16-ти в Еліни.

Все вирішувалось у третьому сеті. Світоліна впевнено повела у рахунку 0:3. Дала суперниці взяти один гейм, але довела рахунок вже до 1:5 на свою користь. Українка була у геймі від перемоги, але Лаура не збиралась опускати руки. Німкеня скоротила рахунок до 4:5, але Еліна вже не впустила перемогу. У підсумку – 4:6.

Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу на Олімпіаді-2020 у Токіо. Вона єдиною представлятиме Україну в одиночному розряді. 24 липня Даяна Ястремська повністю завершила свої виступи у Японії.