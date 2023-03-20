Лаціо переграло Рому у принциповому римському дербі: відеоогляд

Лаціо 19 березня приймало Рому в одному з центральних матчів 27-го туру Серії А. "Орли" здобули домашню перемогу.

Лаціо – Рома 1:0

Гол: Дзакканьї, 65

Вилучення: Марушич, 90+7 – Ібаньєс, 32, Крістанте, 90+7

Команди рівно розпочали поєдинок. Вейналдум класно пробивав з-за меж штрафного. Лаціо відповіло легким ударом від Андерсона, повідомляє 24 канал.

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Дзакканьї перевірив пильність голкіпера дальнім ударом – Патрісіу був на місці.

У середині першого тайму гості залишились у меншості. Ібаньєс відпустив далеко від себе м'яч, одразу вступив у боротьбу, але сфолив на супернику. Суддя показав порушнику жовту картку, яка стала для нього вже другою у цьому поєдинку. Ібаньєс був вилучений з поля, а Рома залишилась догравати матч у меншості.

Одразу з Савич завдав удару по воротах Роми, але невлучно.

Перша частина зустрічі закінчилась із нулями на табло.

По перерві Альберто потужно пробив з-за меж штрафного – Патрісіу знову був на місці та перевів м'яч на кутовий.

На 65-й хвилині захист Роми таки дав слабину. Помилка Залевського привела до гола від Дзаканьї у дальній кут воріт – 1:0 на користь Лаціо.

Вже у першому епізоді після пропущеного голу Рома відквитала м'яч. Однак суддя скасував взяття воріт "орлів" через офсайд. Рахунок 1:0 не змінився.

Спінаццола намагався закинути м'яч за комірець голкіпер, але Проведель дістав м'яч кінчиками пальців.

Лаціо мінімально обіграв Рому 1:0 та вийшов на чисте друге місце у турнірній таблиці Серії А. Тепер перевага "орлів" над Інтером складає 2 бали.

Рома з 47 очками йде п'ятою.

Після свистка червоні картки через неспортивну поведінку отримали футболісти обох клубів – Марушич (Лаціо) та Крістанте (Рома).

Лаціо – Рома: відеоогляд матчу