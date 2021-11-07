Ласкаво просимо до клубу, – Усик привітав Сауля Альвареса
Джерело:твітер Усика
Сауль Альварес нокаутував Калеба Планта й став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Мексиканський боксер отримав привітання від українця Олександра Усика.
Усик: Ласкаво просимо до клубу абсолютів
Альварес у поєдинку проти Планта об'єднав усі престижні титули – WBC, WBO, WBA, IBF. Мексиканець став тільки сьомим боксером в історії, який зібрав всі пояси в одному дивізіоні.
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До Альвареса подібне змогли зробити Бернард Хопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Теофімо Лопес та Джош Тейлор.
34-річний Усик, який у вересні став чемпіоном світу у важкій вазі, одним з перших привітав Канело.
Вітаю і ласкаво просимо до клубу абсолютів, Канело,
– написав Усик у твітері.
Досягнення Альвареса
- 31-річний мексиканець – найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Альварес уже тривалий час очолює відповідний рейтинг.
- Альваресу вдалося стати чемпіоном світу відразу в чотирьох вагових категоріях.
- За кар'єру Канело провів 60 боїв і здобув 57 перемог. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру та дві нічиї.