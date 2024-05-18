Ефектний нокаут у першому раунді: боксер з команди Усика здобув титул WBA Inter-Continental

У саудівському Ер-Ріяді стартував грандіозний вечір боксу Усик – Ф'юрі. В андеркарді головного поєдинку українець Даніель Лапін провів бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

До звітного поєдинку Даніель Лапін здобув 9 перемог з 9 боїв на професійному рівні. Свою безпрограшну серію Лапін продовжив в Саудівській Аравії, пише 24 Канал.

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Ювілейна перемога Лапіна

Суперником українця був португальський боксер Октавіу Пудівітром. На кону поєдинку стояв вакантний пояс WBA Inter-Сontinental у напівважкому дивізіоні.

Лапін дуже активно розпочав бій проти Пудівітра. Український боксер користуючись перевагою в антропометрії атакував суперника серією небезпечних ударів.

У середині першого раунду українець лівим прямим влучив у голову португальця. Після цього Лапін побіг добивати претендента на титул.

Суддя вчасно зупинив Даніеля та присудив йому дострокову перемогу.

Відео нокауту у поєдинку Лапін – Пудівітр