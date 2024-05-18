Ефектний нокаут у першому раунді: боксер з команди Усика здобув титул WBA Inter-Continental
У саудівському Ер-Ріяді стартував грандіозний вечір боксу Усик – Ф'юрі. В андеркарді головного поєдинку українець Даніель Лапін провів бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.
До звітного поєдинку Даніель Лапін здобув 9 перемог з 9 боїв на професійному рівні. Свою безпрограшну серію Лапін продовжив в Саудівській Аравії, пише 24 Канал.
До теми Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ювілейна перемога Лапіна
Суперником українця був португальський боксер Октавіу Пудівітром. На кону поєдинку стояв вакантний пояс WBA Inter-Сontinental у напівважкому дивізіоні.
Лапін дуже активно розпочав бій проти Пудівітра. Український боксер користуючись перевагою в антропометрії атакував суперника серією небезпечних ударів.
У середині першого раунду українець лівим прямим влучив у голову португальця. Після цього Лапін побіг добивати претендента на титул.
Суддя вчасно зупинив Даніеля та присудив йому дострокову перемогу.
Відео нокауту у поєдинку Лапін – Пудівітр
- Даніель Лапін здобув свою десяту перемогу, яка принесла йому титул WBA Inter-Сontinental.
- Нагадаємо, що Лапін тренується у таборі Олександра Усика. Його брат Сергій – директор команди українського чемпіона.
- Головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі відбудеться о 00:30. Вихід боксерів на ринг варто очікувати приблизно о 01:00 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію поєдинку.