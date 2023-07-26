Велику Британію шантажують позбавленням великих турнірів через вимогу до росіян засудити війну

Уже 4 серпня розпочнеться чемпіонат світу з велоспорту. На нього було допущено 18 росіян, але зареєструвався для участі поки тільки один спортсмен.

Усе через те, що приймаюча сторона, а саме Велика Британія, вимагає від кожного росіянина надати лист, де спортсмен має підтвердити, що він не підтримує війну проти України. Здавалося б, так і має бути, адже їх допустили у "нейтральному" статусі... Але ні.

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Засудження війни вже є проблемою для організації

Голова Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Давид Лапартьєн агресивно звернувся до міністерства спорту Великої Британії через їхню позицію щодо допуску росіян до змагань. Він почав розповідати щось про довіру та стурбованість та пригрозив забрати турніри у країни.

Беручи до уваги зусилля Великої Британії та видатний послужний список в організації великих міжнародних змагань, я відчуваю, що зобов'язаний висловити нашу стурбованість: подібні заходи можуть позначитися на подальших оцінках щодо заявок Великої Британії на організацію заходів UCI. Я щиро вважаю, що в будь-яких відносинах головне – взаємна довіра,

– заявив Лапартьєн.

. UCI дозволила росіянам брати участь у змаганнях під своєю егідою виключно під нейтральним прапором.

За словами очільника Міжнародного союзу велосипедистів, той факт, що "уряд Великої Британії не показує ознак довіри до організації, вплине на її впевненість в прихильності країни до проведення спортивних заходів в найближчі роки".

Тобто, за цією логікою випливає, що засудження, а точніше навіть непідтримка війни, для "нейтральних" спортсменів є проблема і ця абсолютно логічна вимога загрожує Великій Британії спортивними санкціями.

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Показовим є і той момент, що підписантом став тільки 1 росіянин із 18, а це багато про що говорить. Напевно, якби це була війна Путіна, а не всього російського суспільства, то статистика була б зовсім іншою. Але гроші не пахунуть, тому Бах, Лапартьєн та їм подібні просто не помічатимуть цього. Тотальний сюр.