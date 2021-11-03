Квитки на матч Колос – Шахтар коштуватимуть одну гривню
Джерело:сайт Колоса
Ковалівський Колос вирішив забезпечити собі палку підтримку на трибунах під час домашнього матчу проти Шахтаря. Квитки на цю гру продають за одну гривню.
Колос прийме Шахтар на власному полі 7 листопада. Гра у Ковалівці розпочнеться о 17:00.
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Квитки на домашні матчі Колоса до цього коштували від 10 до 50 гривень. Однак на гру проти Шахтаря вартість квитка в будь-який доступний до продажу сектор складає 1 гривню.
Причиною для зниження вартості квитків у Колосі назвали "карантинні обмеження та складні умови для потрапляння на стадіон, а також з ціллю заохотити наших палких та відданих вболівальників".
Ті ж вболівальники, які купили квитки на матч заздалегідь, вартість квитка зможуть використати як дисконт у клубному фаншопі.
Карантинні обмеження для доступу на стадіон
Однак не всі бажаючі зможуть потрапити на гру Колос – Шахтар. Доступ на стадіон дозволено лише за наявністю одного з таких документів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години матчу;
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до матчу;
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.
Зазначена вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.