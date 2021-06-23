Стаховський і Марченко вилетіли з Вімблдону

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко вилетіли з Вімблдону. Українці 23 червня поступилися в 1/2 фіналу кваліфікації.

Грегуар Баррер – Сергій Стаховський 2:0 (7:5, 6:3)

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Поєдинок Стаховського й Баррера тривав понад годину. У першому сеті тенісисти змарнували по одному брейк-пойнту. В останньому геймі француз заробив два сет-пойнти та виграв партію.

У другому сеті Стаховський мав один брейк-пойнт, однак не зумів скористатися своїм шансом. У підсумку Баррер дотиснув українця та вибив з Вімблдону.

Маккензі Мокдональд – Ілля Марченко 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)

У першій партії український тенісист спромігся виграти всього один гейм. Ілля зробив брейк у 5 геймі, але це не допомогло українцю уникнути розгрому.

У наступному сеті Марченко зібрався та виграв 5 поспіль геймів. Ілля дель не розгубив свою перевагу, програвши 3 гейми. Та все ж українець таки подав на сет.

У вирішальному сеті більш зібраним був Мокдональд. Три брейки дозволили американцю вибити Марченка з Вімблдону.