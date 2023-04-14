Україна зазнала двох поразок поспіль у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
На грунтових кортах Анталії відбулися перші матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, у яких жіноча збірна України з тенісу протистоїть Чехії. На жаль, стартові поєдинки не додали оптимізму на підсумковий позитивний результат.
Україна – Чехія 0:2
- Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) — 0:2 (2:6, 1:6)
- Катаріна Завацька (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) — 0:2 (4:6, 3:6)
У п'ятницю, 14 квітня, відбулися два одиночні матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Від України на корт вийшли Марта Костюк та Катаріна Завацька, пише 24 Канал.
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Суперницею Костюк була Маркета Вондроушова, яка у світовому рейтингу займає 82-у позицію, тоді як Марта знаходиться на 38-й. Проте перебіг подій на корті не став дзеркальним відображенням позицій у WTA. Українка програла два сета своїй суперниці, взявши лише три гейми.
У підсумку Марта Костюк поступилася з рахунком 2:6, 1:6. Чеська команда повела 1:0.
Відео матчу Костюк – Вондроушова
У другому матчі протистояння на корт вийшли Катаріна Завацька та Барбора Крейчикова. Українська тенісистка, яка займає 261-у позицію в рейтингу WTA, дала справжній бій титулованій спортсменці з топ-15. У першій партії Катаріна поступалася 2:5, проте зуміла виграти свій гейм, а потім зробити брейк. Проте подачу у 10-му геймі вона віддала.
Другий сет теж відбувся за рівної гри, але клас суперниці дався взнаки і Катаріна поступилася. Підсумковий рахунок матчу Катаріна Завацька – Барбора Крейчикова – 4:6, 3:6. У протистоянні чеська команда збільшила перевагу до 2:0.
Відео матчу Завацька – Крейчикова
Наступна гра відбудеться в суботу, 15 квітня. Марта Костюк проведе зустріч з Барборою Крейчиковою.