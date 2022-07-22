Робот у москві зламав палець 7-річному шахісту під час гри у шахи: курйозне відео

Епічний момент відбувся під час гри у шахи за участі шахового робота Chessrobot, який зламав палець своєму супернику. Не здивовані, адже поєдинок відбувся у ворожій москві.

"Отримав на горіхи" від робота за свою поспішність

Шаховий робот Chessrobot потрапив в епіцентр курйозної ситуації. Від дій робота під час однієї з партій на заході у москві постраждав його 7-річний суперник Крістофер.

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Коли робот ще виконував свій хід у шаховій партії, хлопець чомусь вирішив знехтувати правилами та почав робити вже свій наступний хід. Це поспішність 7-річного хлопця була йому не на руку, адже його палець потрапив прямо під механічні штифти шахового робота.

Люди, які спостерігали за грою, негайно кинулись на допомогу 7-річному хлопцеві, щоб врятувати його руку, яку притиснув робот. Але без травм не обійшлось. Робот зламав Крістоферу палець, тепер хлопець ходить із гіпсом.

Ось так один із найкращих юних шахістів столиці росії отримав "на горіхи" від запрограмованого робота.

Робот зламав палець юному хлопцю під час гри у шахи: дивіться відео