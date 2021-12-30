Куртуа здав два негативні тести на коронавірус: шанси Луніна дебютувати за Реал – мізерні

Українець Андрій Лунін 2 січня міг зіграти перший офіційний матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. Однак, скоріш за все, цього не станеться.

В середу, 29 листопада, Реал на своїй сторінці офіційно повідомив, що Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус. Разом з ним інфекцію виявили також у Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінги та Вінісіуса. Їх всіх відправили на самоізоляцію.

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Відтак очікувалося, що в найближчих матчах команди (2 та 5 січня 2022 року) місце у воротах займе Андрій Лунін, який до цього теж перехворів на коронавірус. Для нього це був би дебютний матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. З моменту переходу до клубу влітку 2018 року, він провів лише один офіційний матч за "вершкових".

Однак на дебют, скоріш за все, доведеться зачекати. Тібо Куртуа заявив, що отримав два поспіль негативні ПЛР-тести. Тож тепер лише очікує на дозвіл повернутися до тренувань та зіграти в матчі. Якщо він отримає такий дозвіл, то, скоріш за все, тренерський штаб довірить йому місце у старті.