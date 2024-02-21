Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі Реала: коли Лунін знову сяде на лаву

Бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа з випередженням графіка відновлюється від складної травми. Беззаперечний перший номер Реала взяв участь у тренуванні у загальній групі.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа вперше з серпня минулого року займався у загальній групі гравців. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

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Перше тренування Куртуа

Щоправда, перше заняття 31-річного голкіпера тривало лише кілька хвилин. Повноцінні тренування розпочнуться згодом.

Куртуа на тренуванні Реала / twitter.com/MadridUniversal

Очікується, що Куртуа зможе повернутися на футбольне поле на початку квітня. Тож в Андрія Луніна в розпорядженні ще залишається понад місяць.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки у серпні минулого року. Це сталося перед стартом нового сезону. На заміну бельгійцю Реал терміново взяв в оренду Кепу Аррісабалагу.

За відсутності Куртуа конкуренцію за місце у воротах виграв український голкіпер. Останні шість матчів Карло Анчелотті ставив Луніна першим номером.

Досягнення Куртуа в Реалі