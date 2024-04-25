Ризикує знову стати другим воротарем: Лунін може не зіграти проти Баварії у Мадриді

Українець Андрій Лунін незабаром знову може опинитися на лаві для запасних. Бельгієць Тібо Куртуа вже на початку травня буде готовий повернутись на поле.

31-річний воротар мадридського Реала та національної збірної Бельгії Тібо Куртуа незабаром вперше у цьому сезоні вийде на футбольне поле. Цю подію анонсував головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

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Куртуа може вже в травні витіснити Луніна зі складу

Тібо Куртуа буде готовим до матчу Ла Ліги проти Кадіса, який відбудеться 4 травня. Відповідно саме він має всі шанси зіграти також 8 травня у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Бельгієць перебуває у чудовій формі і Карло Анчелотті може довірити йому місце у старті у матчі-відповіді.

Що стосується першого матчу, який пройде 30 квітня у Німеччині на Альянц Арені, то в ньому місце у воротах має зайняти Андрій Лунін. Не виключено, що для українця цей матч може стати останнім у поточному сезоні.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 28 поєдинків, у яких пропустив 25 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.

У свою чергу, Куртуа, який протягом останніх чотирьох років був безальтернативним основним голкіпером мадридського Реала, через пошкодження ще не виходив на поле в поточному сезоні.