Куман назвав умову відставки з Барселони
Джерело:твітер Фабріціо Романо
У Барселоні склалася напружена ситуація на фоні невдалих результатів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. Через невдачі каталонців може покинути наставник команди Рональд Куман.
Коли Куман покине Барселону
У ЗМІ вже з'явилася інформація, що в Кумана та президента Барселони Жоана Лапорти напружені відносини. Також повідомлялося про декількох кандидатів на тренерське крісло каталонців.
До речі Барселона може відправити Кумана у відставку ще до гри з Динамо у Лізі чемпіонів
Та нідерландський тренер заспокоїв фанатів Барселони. Куман заявив, що покине Барселону, коли футболісти перестануть сприймати його настанови.
Я піду з Барселони тільки тоді, коли гравці перестануть сприймати мої слова. Тоді я скажу: "Окей, тут я закінчив". Але зараз ситуація не така. Кожен день, коли я виходжу на поле зі своїми гравцями, – це хороший день,
– сказав Куман.
- На пресконференції перед матчем Ла Ліги проти Кадіса Куман зачитав підготовлену заздалегідь заяву.
- Після цього фахівець залишив зал для пресконференцій, не відповівши на питання журналістів. Заява тренера буцімто не була узгоджена з Барселоною.
- У підготовленій промові Куман пояснив, чому не потрібно чекати високих результатів від Барселони та закликав набратися терпіння.
У новому сезоні Барселона провела 4 матчі у чемпіонаті Іспанії і здобула тільки дві перемоги при двох нічиїх. У Лізі чемпіонів каталонський гранд програв Баварії з рахунком 3:0.