Куман назвав умову відставки з Барселони

У Барселоні склалася напружена ситуація на фоні невдалих результатів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. Через невдачі каталонців може покинути наставник команди Рональд Куман.

Коли Куман покине Барселону

У ЗМІ вже з'явилася інформація, що в Кумана та президента Барселони Жоана Лапорти напружені відносини. Також повідомлялося про декількох кандидатів на тренерське крісло каталонців.

До речі Барселона може відправити Кумана у відставку ще до гри з Динамо у Лізі чемпіонів

Та нідерландський тренер заспокоїв фанатів Барселони. Куман заявив, що покине Барселону, коли футболісти перестануть сприймати його настанови.

Я піду з Барселони тільки тоді, коли гравці перестануть сприймати мої слова. Тоді я скажу: "Окей, тут я закінчив". Але зараз ситуація не така. Кожен день, коли я виходжу на поле зі своїми гравцями, – це хороший день,

– сказав Куман.

На пресконференції перед матчем Ла Ліги проти Кадіса Куман зачитав підготовлену заздалегідь заяву.

Після цього фахівець залишив зал для пресконференцій, не відповівши на питання журналістів. Заява тренера буцімто не була узгоджена з Барселоною.

У підготовленій промові Куман пояснив, чому не потрібно чекати високих результатів від Барселони та закликав набратися терпіння.

У новому сезоні Барселона провела 4 матчі у чемпіонаті Іспанії і здобула тільки дві перемоги при двох нічиїх. У Лізі чемпіонів каталонський гранд програв Баварії з рахунком 3:0.