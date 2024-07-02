Трансфер у Туреччину зірвався: Яремчуком цікавляться 2 клуби з топчемпіонатів, що гратимуть у ЛЧ

Форвард збірної України Роман Яремчук у сезоні-2023/2024 грав у оренді за іспанську Валенсію. Угода закінчилася 30 червня й він повернувся у Брюгге, однак навряд залишиться там у новій кампанії.

Очікувалося, що український нападник перейде в турецький Трабзонспор. Клуби вже домовилися між собою, однак трансфер зірвався.

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Де може продовжити кар'єру Яремчук

За інформацією іспанського видання, це відбулося через відмову самого футболіста. Повідомляється, що на нього з'явилися нові претенденти.

Романа Яремчука хочуть бачити у своєму складі два сенсаційних учасники Ліги чемпіонів-2024/2025. Обидва вони є представниками чемпіонатів з топ-5.

Українським форвардом предметно цікавиться французький Брест, а також італійська Болонья. 28-річний гравець вважає ці два варіанти продовження кар'єри привабливішими за переїзд у турецький чемпіонат.

. Роман Яремчук у сезоні-2023/2024 зіграв за Валенсію 29 матчів, у яких забив 4 голи. Його чинна угода з Брюгге закінчується 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що Яремчук цього літа брав участь у Євро-2024. Він забив один із двох м'ячів збірної України на турнірі, який став переможним у матчі зі Словаччиною. Це дозволило йому вийти на чисте четверте місце серед найкращих бомбардирів "синьо-жовтих" в історії (16 голів).