Медальний хет-трик: українці здобули три нагороди на Кубку світу з гімнастики

В єгипетському Каїрі проходить Кубок світу зі спортивної гімнастики. Відразу три українські спортсмени потрапили на п'єдестал за підсумком виступів у двох видах програми.

Неймовірного успіху досягли наші гімнасти на Кубку світу. Кошик збірної України поповнився золотою та двома срібними медалями.

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Медальний перформанс українців

Одразу два українці потрапили на п'єдестал за підсумком виступів у вправах на паралельних брусах. У кваліфікації вони показали перший та другий результат, а у фіналі між собою поділили медалі. Ілля Ковтун виборов "золото" з сумою балів 15,600. А олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув срібну медаль з результатом у 15,230 балів.

Ще одну медаль в опорному стрибку здобув Назар Чепурний. 21-річний гімнаст з Черкас набрав у сумі за два стрибки 14,900 бала, поступившись лише чемпіону світу-2022 та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020 Артуру Давтяну з Вірменії. До речі, Назар був бронзовим призером останнього чемпіонату світу у цьому виді програми.

Українські гімнасти здобули три медалі на КС / НОК України

Зазначимо, що Ілля Ковтун виступав після операції, яку переніс наприкінці минулого року. А Олег Верняєв повернувся до змагань після дворічної дискваліфікації.