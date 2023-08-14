Прорив для України: львів'янка Анна Музичук вийшла у півфінал Кубка світу з шахів

Шахістка змогла пройти чотирьох суперниць на шляху до 1/2 фіналу, в тому числі і свою сестру Марію. Тепер за вихід у фінал Анна змагатиметься з представницею Болгарії.

В азербайджанському Баку проходить Кубок світу з шахів. Змагання проходять у двох категоріях – змішаній та жіночій. Сумарно на обидва змагання заявилось 13 представників України, пише 24 канал.

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У змішаному турнірі стартувало семеро наших шахістів, але до чвертьфіналу всі припинили свої виступи. Найкраще зіграв Василь Іванчук, який дійшов до 1/8 фіналу. На жаль, там українець двічі програв найкращому шахісту світу Магнусу Карлсену.

А ось у жіночій секції одна з українок дісталась вже до півфіналу. Анна та Марія Музичук дістались 1/8 фіналу і опинилися в одній парі. Старша із сестер взяла гору, вигравши третю партію. Інші три були зведені до нічиєї.

Ба більше, на цьому Анна не зупинилась і у напруженому чвертьфіналі пройшла німкеню Елізабет Пенц. Дуель розтягнулась на вісім партій. Перші дві не виявили переможницю, а у третій Елізабет була сильнішою.

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Втім Музичук вдався камбек, три з чотирьох наступних партій українка виграла (двічі – чорними). Восьма ж партія була нічийною, що дозволило Анні вийти у півфінал ЧС.

Там її суперницею стане представниця Болгарії Нургюл Салімова. У паралельному півфіналі між собою зійдуться китаянка Тань Жаньї та Алєксандра Горячкіна з Росії.