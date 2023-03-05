Прорив після провального старту: Україна стала шостою в одночній змішаній естафеті в Нове-Место
Наша команда підійшла до одиночного міксту із втратою через хворобу Дмитра Підручного. Втім Меркушина в парі із Цимбалом показали пристойний результат.
Підійшов до закінчення сьомий етап Кубка світу з біатлону, який проходив у чеському Нове-Место. В останньому змаганні брали участь 23 команду в одиночній змішаній естафеті.
До теми За крок від медалі: Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті на етапі КС в Нове-Место
Нашу команду мали представляти Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Втім останній захворів, тому на старт у Чехії вийшов Богдан Цимбал, пише 24 канал.
Після першого рубежа з трьома промахами Меркушиної наш дует випав навіть із топ-20. Але чим далі, тим більше відігрувався та до половини дистанції увійшов в десятку лідерів.
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У підсумку українці допустили вісім промахів при одному штрафному колі. Це дозволило їм фінішувати на шостій сходинці. Тріумфували впевнено норвежці, за яких бігли Марте Олсбю-Ройзеланд та Ветле-Шостад Крістіансен.
Результати одиночної змішаної естафети на сьомому етапі Кубка світу у Нове-Место:
- Норвегія (0+7) 36:40,5
- Швейцарія (0+10) +17,6
- Латвія (0+9) +29,5
- Франція (1+11) +45,1
- Австрія (1+10) +51,4
- Україна (1+8) +52,6
- Німеччина (1+10) +53,1
- Канада (2+7) +59,6
- Швеція (2+7) +1:15,2
- Румунія (0+9) +1:35,5