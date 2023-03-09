Особисті рекорди українців: результат "індивідуалки" на етапі Кубка світу в Естерсунді

У шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Українські біатлоністи досягли гарного результату за підсумком змагань.

9 березня у шведському Естерсунді стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. У перший день змагань відбулися індивідуальні гонки для жінок і чоловіків, пише 24 канал.

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На старт чоловічої "індивідуалки" вийшли п'ятеро представників збірної України: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Денис Насико. Варто відзначити, що для Тищенка це був перший старт на Кубку світу починаючи від січня. Він замінив у складі Дмитра Підручного, який захворів на COVID-19.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко. Українець заробив дві хвилини штрафу на вогневих рубежах, але завдяки швидкострільності фінішував на 12-му місці. До речі, це другий особистий рекорд Дудченка в кар'єрі на рівні Кубка світу.

Лише з одним промахом завершили гонку Богдан Цимбал та Денис Насико. Денис оновив власний рекорд на КС фінішувавши на 25-му місці (попередній рекорд – 26 місце в "індивідуалці" в Рупольдингу). До залікової зони також потрапив Цимбал, який завершив гонку 39-м.

Артем Прима та Артем Тищенко залишилися поза топ-40. Прима допустив три промахи, а Тищенко чотири.

За відсутності Йоганнеса Бьо, який здав позитивний тест на COVID-19, "золото" дісталося Бенедикту Доллю з Німеччини. Срібні медалі виграв італієць Томмазо Джакомель, а "бронзу" норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен.

Результат чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+0+0) 48:43.4 хвилини

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+0) +1:09.1

3. Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) +1:11.5

...

12. Антон Дудченко (Україна, 1+1+0+0) +3:03.4

25. Денис Насико (Україна, 0+0+0+1) +

39. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+0) +5:14.6

46. Артем Прима (Україна, 0+0+2+1) +5:34.1

54. Артем Тищенко (Україна, 2+0+1+1) +6:33.6

У п'ятницю в Естерсунді день відпочинку. Змагання поновляться в суботу, 11 березня. У цей день відбудуться естафетні гонки серед жінок та чоловіків.