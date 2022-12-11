З олімпійською чемпіонкою на чолі: збірна України визначила склад на заключний день Кубка світу
Другий етап Кубка світу добігає кінця. В заключний день змагань у Хохфільцені відбудуться жіноча естафета та гонка переслідування у чоловіків.
Сьогодні в австрійському Хохфільцені завершиться другий етап Кубка світу з біатлону сезону 2022/23. У програмі змагань запланована жіноча естафета та гонка переслідування у чоловіків.
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Першими на старт вийдуть учасниці жіночої естафета. Гонка розпочнеться о 12:30 за київським часом.
Збірна України виступить в естафеті наступним складом:
- 15-1. Анастасія Меркушина
- 15-2. Анна Кривонос
- 15-3. Дар'я Блашко
- 15-4. Олена Білосюк
Звертає увагу участь у гонці олімпійської чемпіонки 2014 Олени Білосюк, яка буде фінішером збірної.
О 15:15 розпочнеться чоловічий персьют. У гонці переслідування на 12,5 кілометрів візьмуть участь два представника України:
- 38. Антон Дудченко +2:23
- 53. Тарас Лесюк +2:57