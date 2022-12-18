Підвела влучність: Прима фінішував за межами топ-25 першого в сезоні мас-старту

На етапі Кубка світу у французькому Ансі відбулася перша в сезоні гонка мас-старту. Єдиним представником України у цьому змаганні був Артем Прима.

Загалом у гонці взяли участь 30 біатлоністів. На мас-старт відібралися 25 кращих спортсменів загального заліку Кубка світу, а також п'ять найкращих на етапі в Ансі.

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Завдяки 10-му місцю в гонці переслідування до мас-старту кваліфікувався єдиний представник України Артем Прима.

На жаль, гонка невдало склалася для українського біатлоніста. Артем допустив занадто багато промахів на вогневих рубежах, що не дозволило йому боротися за високі місця.

На останній стрільбі Прима не закрив одразу три мішені, через що опинився на передостанній позиції. Відставання Артема від переможця гонки склало 3:12,2 хвилини.

Подіум вже традиційно був повністю норвезьким. Дебютну перемогу в сезоні здобув Йоганнес Дале, який на фінішному колі зумів випередити Штурла Легрейда. Замкнув трійку призерів Йоганнес Бьо.

Кубок світу 2022/23. Ансі (Франція). Чоловіки, мас-старт

1. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+2+0) 35:02.2

2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +0.3

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+2) +10.6

...

29. Артем Прима (Україна, 1+1+1+3) +3:12.2

Зазначимо, що ніхто з представниць жіночої команди України не кваліфікувався до мас-старту в Ансі. Тож гонка Артема Прими була останньою для збірної України на Кубку світу в 2022 році.

Четвертий етап Кубку світу з біатлону сезону 2022/23 відбудеться у словенській Поклюці. Змагання проходитимусь з 5 по 8 січня. У програмі четвертого етапу будуть спринтерські гонки, персьюти та змішані естафети.