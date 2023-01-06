Чисто норвезький подіум: лише один українець фінішував у топ-30 в спринті на етапі КС в Поклюці

На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці 6 січня відбувся чоловічий спринт. Українська команда виступила не надто вдало - лише двоє спортсменів могли фінішувати у топ-60.

Норвезьке домінування

Усі три попередні спринти на етапах Кубка світу виграв норвежець Йоханнес Бьо. Не став він собі зраджувати й в Поклюці, впевнено оформивши перемогу, якій не завадив навіть промах на першій стрільбі.

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Підтримали його в цьому його партнери по збірній Норвегії. Поруч з ним на подіумі розмістили його брат Тар'єй Бьо та Стурла Легрейд. При цьому Тар'єй Бьо хоч і пройшов трасу без жодного промаху, але програв своєму молодшому брату на фініші 48 секунд.

Українське здивування

А от українська збірна не надто вразила. Хоча один позитивний момент таки був. Найкращим серед українців став Артем Тищенко, який замінив в команді Артема Приму. І саме Тищенко фінішував на 30-у місці, показавши чисту стрільбу. Він став одним із 12 біатлоністів, які цю гонку пройшли без промахів. А за швидкострільністю він був третім серед всіх учасників. При цьому для нього це була перша гонка на етапах Кубка світу в цьому сезоні. І він зумів фінішувати в заліковій зоні.

Більше ніхто з українців залікові бали не отримав. Богдан Цимбал, маючи по одному промаху на кожному з вогневих рубежів, показав лише 59-й результат. Тарас Лесюк зробив аж три промахи. А швидкості на трасі не вистарчило, щоб потрапити в гонку-переслідування – лише 68-е місце. Руслан Ткаленко свою дебютну гонку на КС провалив – чотири промахи та не висока швидкість, і як підсумок 80-е місце.

Варто додати, що п'ятим українцем в цій гонці мав бути Антон Дудченко. Але на старт він так і не вийшов. Все через хворобу. Він разом з Віталієм Мандзиним потрапили до заявки на цей етап Кубка світу. Але змушені пропустити це етап. Обоє біатлоністів мали підвищену температуру після повернення з Різдвяної гонки в Німеччині. Там, до слова, Мандзин здобув бронзову нагороду.

Результати чоловічого спринту в Поклюці

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 23.55,9 (1+0)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія) - +48,1 (0+0)

3. Стурла Легрейд (Норвегія) – +55,6 (1+0)

30. Артем Тищенко (Україна) – +2.18,9 (0+0)

59. Богдан Цимбал (Україна) – +3.16,5 (1+1)

68. Тарас Лесюк (Україна) – +3.35,4 (1+2)

80. Руслан Ткаленко (Україна) – +4.15,5 (2+2)

Антон Дудченко (Україна) – DNS