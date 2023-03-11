Найсильнішим складом: хто з українців бігтиме у естафетних гонках в Естерсунді

У суботу, 11 березня, на етапі Кубка світу в Естерсунді відбудуться естафети для жінок та чоловіків. Збірна України визначилася зі складом на останні естафетні гонки сезону.

Тренерський штаб збірної України визначив квартети на естафетні гонки у шведському Естерсунді. Першими на дистанцію вийдуть жінки, а згодом стартують чоловіки.

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Україна представлена на передостанньому етапі Кубка світу в Естерсунді п'ятьма біатлоністами у жіночій та чоловічій командах.

До естафетної четвірки серед жінок не потрапила Любов Кип'яченкова. А у чоловіків естафету не побіжить Богдан Цимбал, який був 39-м у "індивідуалці".

Склади України на естафетні гонки в Естерсунді

Жінки: Юлія Джима – Олена Білосюк – Дар'я Блашко – Анастасія Меркушина

Юлія Джима – Олена Білосюк – Дар'я Блашко – Анастасія Меркушина Чоловіки: Артем Тищенко – Артем Прима – Денис Насико – Антон Дудченко

Жіноча естафета в Естерсунді відбудеться в суботу, 11 березня, о 15:00 за київським часом. Чоловіча естафетна гонка розпочнеться о 17:30.

Найкращий результат в естафетах у біатлонному сезоні-2022/23 жіночої збірної України – восьме місце, а чоловічої – шосте.