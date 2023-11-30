Відкриття нової зими: Україна оголосила склад на жіночий спринт в Естерсунді

1 грудня перший етап Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді продовжиться жіночим спринтом. Збірна України вже оголосила склад на гонку.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Також вже відомі стартові номери українок.

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Дві українки отримали ранні стартові номери

Україну представлять Анна Кривонос (№4), Христина Дмитренко (№6), Анастасія Меркушина (№38), Любов Кип'яченкова (№60) та Дар'я Блашко (№91). Поза заявкою залишилася Ірина Петренко.

Гонка відбудеться 1 грудня у шведському Естерсунді та розпочнеться о 15:45 за Києвом. Усього на неї заявлені 102 спортсменки. Цікаво, що Блашко розпочне гонку через 45 хвилин після її початку – о 16:30.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці.