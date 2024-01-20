Обійшлися без штрафних кіл: як виступила збірна України у змішаній естафеті в Антгольці

Класичний мікст закривав суботню програму шостого етапу Кубка світу в італійському Антгольці. Збірна України виступила в естафеті в оновленому складі.

У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці відбулася класична змішана естафета. Збірна України була представлена в гонці квартетом у складі: Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дениса Насико та Дмитра Підручного, повідомляє 24 Канал.

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Знову підвела влучність

Першою розпочала гонку Анастасія Меркушина, яка використала на стрільбі один запасний патрон. Свій етап українка завершила сьомою.

Юлія Джима не зуміла покращити результат Анастасії. Олімпійська чемпіонка на кожному вогневому рубежі використала по два додаткові патрони. Естафету Юлія передала восьмою.

Дебютант класичного міксту на Кубку світу Денис Насико відмінно відстріляв на "лежці" – п'ять влучних пострілів. Однак на другій стрільбі Денис використав два запасні патрони та завершив свій етап дев'ятим. Варто відзначити скорострільність Насико. За цим показником він став п'ятим на етапі, випередивши Тар'єя Бьо.

Фінішером збірної України був Дмитро Підручний. Капітан "синьо-жовтих" використав три запасні патрони на першому стрільбищі та ще два на другому. У підсумку Дмитро перетнув фініш дев'ятим.

Переможцями класичного міксту стали норвежці у складі Юні Арнеклейв, Каролін Кноттен і Тар'єй з Йоганнесом Бьо. На другому місці фінішували в естафеті італійці, а на третьому – шведи. Одинадцять збірних не завершили гонку.

Нагадаємо, що у першій класичній змішаній естафеті сезону в Естерсунді Україна фінішувала восьмою.

Результат змішаної естафети на Кубку світу в Антгольці

Норвегія (0+8) 1:04:36.3 Італія (0+5) +22.3 Швеція (0+9) +1:07.8 Швейцарія (0+8) +1:20.6 Франція (0+6) +1:33.5 Чехія (1+10) +2:16.6 Австрія (0+4) +2:42.7 Німеччина (2+12) +3:04.6 Україна (0+12) +3:19.7 Болгарія (0+4) +4:03.3

Шостий етап Кубка світу в Антгольці завершиться массартами. Першими на старт вийдуть чоловіки. Гонка за участю Артема Прими розпочнеться о 13:30.