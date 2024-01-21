Збився приціл: українець фінішував останнім у заключній гонці етапу в Антгольці

У неділю, 21 січня, в італійському Антгольці відбулася остання чоловіча гонка шостого етапу Кубка світу. На жаль, єдиний представник України не зміг вдало виступити.

У масстарті збірна України була представлена одним учасником – Артемом Примой. 36-річний біатлоніст відібрався до гонки за квотою тих, хто не входить до топ-25 у загальному заліку Кубка світу та отримав 27-й номер, пише 24 Канал.

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Остання чоловіча гонка етапу невдало склалася для Прими. Українець сумарно допустив 8 промахів. На першому стрільбищі Артем заробив два штрафні кола. Це відкинуло українського біатлоніста на передостаннє місце.

Невдала стрільба продовжилася на наступних вогневих рубежах. У підсумку Прима фінішував на останньому 30-му місці. Відставання від лідера склало понад п'ять хвилин.

Весь подіум масстарту зайняли представники збірної Норвегії. Переможцем гонки став Ветле Крістіансен, на другому місці Йоганнес Дале-Ск'євдаль, а третім фінішував Вебйорн Соерум.

Результат чоловічого масстарту в Антгольці

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) 35:51.4

2. Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0+1+1) +10.7

3. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0+0+1) +14.0

4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+0) +20.1

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0+1+1) +23.3

6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +34.4

…

30. Артем Прима (Україна, 2+3+2+1) +5:33.4

Сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2023/24 відбудеться з 29 лютого до 3 березня в норвезькому Голменколлені.